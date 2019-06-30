الشلف.. توقيف مروّج مؤثرات عقلية وضبط 29 قرص بمحطة نقل المسافرين

أوقفت عناصر الشرطة بالأمن الحضري السادس لأمن ولاية الشلف، شخص يبلغ من العمر 24 سنة بحوزته مؤثرات عقلية.

وحسب بيان لأمن ولاية الشلف، فإنّ العملية تمت أثناء تأمين عناصر الشرطة للمحطة البرية لنقل المسافرين بحي الحمادية،

أين لفت إنتباههم شخص مشبوه، بعد الحديث معه وهو بصدد ركوبه للحافلة، حيث تم إجراء عملية التلمس الجسدي في حقه.

ليتم العثور بحوزته على 29 قرص مهلوس لغرض بيعها وترويجها، إستنادا لذات المصدر.

وبعد تحويل السالف الذكر وإتخاذ الإجراءات القانونية أنجز في حقه ملف إجراءات جزائية، أحيل بموجبه أمام محكمة الشلف.