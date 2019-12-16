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الشلف.. توقيف مروّج مهلوسات بحوزته أزيد من 3500 قرص

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الشلف.. توقيف مروّج مهلوسات بحوزته أزيد من 3500 قرص
بقلم خالد دحماني

أوقفت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الشلف، شخصا وحجزت أزيد من 3500 قرص مهلوس.

وهذا حسبما كشف عنه المكلف بالإعلام، محافظ الشرطة شريف عنقود، اليوم الاثنين.

وأوضح المتحدّث ذاته، أنّ العملية جاءت إستغلالا لمعلومات تحصلت عليها الفرقة، تفيد بوجود أشخاص يقومون بترويج مؤثرات عقلية على مستوى أحياء مدينة الشلف.

وبعد إتخاذ الإجراءات القانونية ومباشرة التحريات والأبحاث، أسفرت العملية عن توقيف أحد المشتبه فيهم، البالغ من العمر 21 سنة، وضبط بحوزته على 3.550 قرص مهلوس.

وبعد إستكمال وإستيفاء الإجراءات الجزائية أحيل المشتبه فيه على محكمة الشلف للفصل في قضيته عن جنحتي حيازة المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة بغرض البيع والسرقة بالتسلق.


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