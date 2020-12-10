الشلف.. توقيف مروّج وحجز 1146 وحدة من المشروبات الكحولية

أخبار الجزائر
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الشلف.. توقيف مروّج وحجز 1146 وحدة من المشروبات الكحولية
بقلم يحيى عزواو

تمكنت اليوم عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بحي بن سونة بالشلف من توقيف شخص يبلغ من العمر 35 سنة يقوم بنقل وبيع  المشروبات الكحولية عبر بلديات الولاية على متن مركبة في عملية تم خلالها حجز 1146 وحدة خمر.

 العملية تمت عقب الحصول على معلومات مفادها قيام أحد الأشخاص بنقل كمية من المشروبات الكحولية لغرض بيعها بدون رخصة قبل توقيف المشتبه فيه بإحدى الولايات المجاورة و ضبط بحوزته كمية من الخمور تقدر بـ 1146 وحدة من مختلف العلامات و الاحجام.

و بعد إستكمال التحقيق تم إنجاز الملف الجزائي في حق المشتبه فيه عن قضية حيازة و نقل و بيع الخمور بدون رخصة وإحالته على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.


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