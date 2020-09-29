الشلف.. توقيف مشعوذ بحوزته حروز وطلاسم ومصحف مدنّس

ضبطت الفرقة الجنائية بأمن ولاية الشلف مشعوذ يبلغ من العمر 51 سنة يمارس طقوس السحر والشعوذة والعرافة وتمزيق المصحف الشريف.

القضية تعود الى معلومات وصلت الى عناصر الشرطة تفيد عن قيام كهل بممارسة هذه الطقوس بمنزله الكائن بمدينة الشلف.

وتم تشكيل خطة تتبع وترصد المشتبه فيه، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية ومباشرة التحريات.

وأسفرت العملية، عن توقيف المشعوذ المدعو “ت.ع” البالغ من العمر 51 سنة.

وضبط بمسكنه على حروز مكتوب عليها طلاسم ومصحف ممزق، ومادة الرصاص وشموع وعقاقير مختلفة وبخور ومواد سائلة.

بالإضافة إلى صور لأشخاص من الجنسين تستعمل في الشعوذة والسحر.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، قٌدم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.