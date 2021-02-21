الشلف: توقيف مطلوبين لدى العدالة وضبط 121غرام من الكيف المعالج

تمكن عناصر الشرطة بالأمن الحضري التاسع بالشلف خلال الأسبوع الماضي في عمليات متفرقة من توقيف مطلوبين لدى العدالة.

وتم توقيف شخص يبلغ من العمر 35 سنة، يقوم ببيع وترويج المخدرات عبر أحياء وشوارع مدينة الشلف.

القضية تمت على إثر معلومات تفيد بوجود شخص على متن دراجة نارية بحوزته كمية من المخدرات بصدد ترويجها في أوساط الشباب.

وتم توقيف المشتبه فيه على متن الدراجة النارية التي كان يستعملها في تنقلاته لترويج هذه السموم.

وضبط بحوزته كمية من المخدرات تقدر بــ 100 غرام من الكيف المعالج.

بعد استيفاء الملف الجزائي في حقه عن قضية حيازة المخدرات (الكيف المعالج) لغرض البيع ،أحيلا بموجبه أمام محكمة الشلف.

في نفس السياق، تمكنت ذات المصلحة من معالجة ثلاثة 03 قضايا تتعلق بالمخدرات.

وتم على إثرها توقيف ثلاثة أشخاص أعمارهم ما بين 20 و 35 سنة، يقومون بترويج المخدرات والمهلوسات وسط مدينة الشلف.

وضبط بحوزتهم على 21 غرام من الكيف المعالج و 14 قرص مهلوس.

كما تم توقيف 7 أشخاص مبحوث عنهم من قبل الجهات القضائية، توبعوا في قضايا السرقة، التهديد والضرب .

لينجز في حق سالفي الذكر ملفات جزائية ، أحيلوا بموجبها أمام محكمة الشلف.