الشلف: توقيف مطلوبين لدى العدالة

تمكن عناصر الشرطة بالأمن الحضري الخامس بالشلف خلال عمليات متفرقة من توقيف ثلاثة أشخاص مطلوبين لدى العدالة.

وتم توقيف شخص يبلغ من العمر31 سنة وسط مدينة الشلف متلبسا بسرقة لباس رياضي بأحد المحلات التجارية.

لينجز في حقه ملف جزائي عن قضية السرقة في حالة تلبس أحيل بموجبه امام محكمة الشلف.

وتم توقيف شخص يبلغ 34 سنة محل أمر قضائي، لتكوين جمعية أشرار مع السرقة بالتعدد، صادر عن الجهات القضائية بالشلف.

وبعد إستكمال الملف الجزائي في حقه، أحيل بموجبه أمام محكمة الشلف.

وتم توقيف شخص يبلغ 36 سنة وسط الشلف، مع ضبط مؤثرات عقلية، ليتم تحويله وإنجاز ملف جزائي عن حيازة مهلوسات.