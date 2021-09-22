الشلف: توقيف موظفين متلبسين بتلقي رشوة مقابل تسوية ملف إداري

تمكن عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لأمن ولاية الشلف، من ضبط شخصين يشتغلان في إحدى الادارات متلبسين بتلقي مزية غير مستحقة.

قضية الحال تمت حسب مصادر النهار أونلاين، على إثر شكوى من أحد المواطنين مفادها أن المشتبه فيهما طلبا منه دفع مبلغ مالي من أجل تسوية ملفه الإداري.

وبعد التحري إتخاذ الاجراءات القانونية تم وضع خطة محكمة أسفرت عن توقيف المشتبه فيهما متلبسين بالجرم المنسوب إليهما.

ليتم بعد تحويلهما على الفور إلى مقر الفرقة و إنجاز ملف جزائي في حقهما وإحالتهما أحيلا على محكمة الشلف.

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