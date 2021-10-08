الشلف: توقيف موظف رفقة 8 من شركائه بتهمة التزوير ببلدية واد أسلي

تمكنت مصالح أمن دائرة بوقادير بولاية الشلف، من توقيف موظف إداري يزاول مهامه ببلدية واداسلي رفقة 8 من شركائه، بتهمة إستغلال الوظيفة تزوير محرارات رسمية ووثائق إدارية وضبط سجلات رسمية بحوزته ملفات قاعدية خاصة بالمركبات داخل محل تجاري.

قضية الحال تتعلق تمت حسب مصادر النهار، بعد تلقي ذات المصالح لمعلومات مفادها قيام أحد الإداريين ببلدية واد سلي بأعمال إدارية محضة خاصة بذات الهيئة الادارية خارج أوقات العمل على مستوى أحد المحلات التجارية مقابل مزايا مادية بطريقة مخالفة للتنظيمات و الإجراءات الإدارية المنظمة لممارسة و إنجاز الأعمال الإدارية كالتأشير على محررات إدارية.

وبعد التدخل والتحري في قضية الحال قبل الضبطية القضائية، تم ضبط المشتبه فيه متلبسا بتحرير و التأشير على محررات إدارية و وثائق رسمية و سجلات رسمية و بحوزته ملفات قاعدية خاصة بالمركبات بالمحل التجاري المذكور.

وأفضت التحريات إلى توقيف شركائه في القضية و عددهم 8 أشخاص، وبعد إنجاز ملف جزائي في حق الموقوفين، عن قضية إساءة استغلال الوظيفة ، التزوير و استعمال المزور في سجلات رسمية و أخذ مزايا غير مستحقة قبل إحالتهم على محكمة بوقادير.