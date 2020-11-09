الشلف.. توقيف مُروج مخدرات وحجز 988 قرص مهلوس بتنس

تمكنت مصالح أمن دائرة تنس في الشلف، من توقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، يقوم ببيع وترويج الأقراص المهلوسة عبر أحياء المدينة.

وتم خلال هذه العملية النوعية، حجز 988 قرص مهلوس.

هذا وتمت قضية الحال، على إثر ورود معلومات مفادها وجود شخص يحوز كمية من المؤثرات العقلية، بصدد ترويجها في أوساط الشباب.

ووبعد إتخاذ الاجراءات القانونية والأمنية اللازمة، تم توقيف الشخص المشتبه فيه وحجز كمية من المهلوسات تقدر بــ 988 قرص مهلوس.

بالإضافة إلى حجز قارورة غاز مسيل للدموع، ومبلغ مالي يقدر بـ26 ألف دينار جزائري من عائدات عملية البيع.

وتم استكمال التحقيقات وإنجاز الملف الجزائي في حق المشتبه فيه، عن قضية الحيازة والاتجار بالمؤثرات العقلية وإحالته أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تنس.