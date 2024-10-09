الشلف: توقيف مُروّجي الكوكايين والمهلوسات وحجز كمية معتبرة

تمكنت مصالح أمن ولاية الشلف ممثلة في فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية. من الإطاحة بشخصين مختصين في ترويج المخدرات الصلبة “الكوكايين” و المؤثرات العقلية. وحجز أكثر من 70 غرام من الكوكايين وكمية من الكيف المعالج والأقراص المهلوسة.

المشتبه فيهما يبلغان من العمر 26 و 37 سنة. كما تم الإطاحة بهما من طرف فوج عملياتي خاص تابع للفرقة أوكلت له مهام رصد و تتبع تحركاتهما المشبوهة. والتي كللت بتحديد هويتهما و نشاطهما المتمثل في ترويج المخدرات الصلبة و المؤثرات العقلية في الوسط الحضري بحي البرادعي و لالا عودة بمدينة الشلف.

وتحت إشراف النيابة المختصة تم مداهمة وتفتيش مسكنيهما العائلي بموجب اذونات تفتيش، أسفرت عن حجز كمية من “الكوكايين” ميزان إلكتروني من الحجم الصغير، قطعتين من المخدرات الصلبة. بالإضافة كذلك إلى شريط بلاستيكي، صفيحتين من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين 150 ملغ ، تحتوي على 18 قرص. إضافة إلى قرص من دواء باركيديل 10ملغ، كيتار وسكين من الحجم الكبير. بالإضافة كذلك إلى مبالغ مالية من عائدات الترويج و المتاجرة في السموم بطريقة غير شرعية. من العملة الوطنية يقدر بـ 30 مليون سنتيم. وآخر من العملة الأجنبية يقدر بـ 60 أورو.

كما تم بعد مواصلة التحريات و تعميق الأبحاث التوصل إلى تحديد شريك لهما. لا تزال الأبحاث جارية لتوقيفه و تقديمه أمام النيابة المختصة .

المشتبه فيهما أنجز ضدهما ملف جزائي، عن القيام بطريقة غير مشروعة بحيازة و شراء قصد البيع و التخزين و النقل للمخدرات و المؤثرات العقلية. أحيلا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الشلف. التي خصتهما بأمر إيداع بالمؤسسة العقابية، عن قضية الحيازة. التخزين و المتاجرة في المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية.