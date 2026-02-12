الشلف.. توقيف 10 أشخاص ضمن شبكة إجرامية وحجز أزيد من 1 مليار سنتيم

تمكنت مصالح أمن ولاية الشلف من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في ترويج المواد المخدرة، مع حجز مبلغ مالي معتبر من العائدات الإجرامية.

العملية نفذتها فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة المختصة، عقب تحريات مكثفة ومتابعة ميدانية دقيقة لنشاط أفراد الشبكة.

ومكنت الأبحاث من تحديد هويات عناصر الشبكة وأماكن نشاطهم، ليتم تنفيذ مداهمة محكمة استهدفت مسكن أحد المشتبه فيهم بحي البرادعي، كان يُستغل وكرًا للتخطيط لممارساتهم الإجرامية.

وأسفرت العملية عن توقيف 10 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 21 و55 سنة، من بينهم مسبوقون قضائيا ومطلوبون للعدالة بموجب أوامر قضائية.

كما تم حجز مبلغ مالي يفوق مليار و100 مليون سنتيم، يشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات وتبييض الأموال. إلى جانب ضبط أدلة مادية مرتبطة بالنشاط الإجرامي، وذلك بعد محاولة أفراد الشبكة طمس آثار الجريمة من خلال إتلاف مواد مخدرة كانت بحوزتهم.

وقد أنجز ضد المشتبه فيهم ملف جزائي تضمن عدة تهم، من بينها عرقلة الأعوان المكلفين بمعاينة الجرائم أثناء أداء مهامهم، والترويج العمدي للمخدرات والمؤثرات العقلية. وطمس الآثار وعرقلة سير العدالة. قبل أن يتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة الشلف لمواصلة الإجراءات القانونية اللازمة.