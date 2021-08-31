الشلف.. توقيف 10 أشخاص في قضايا مختلفة خلال أسبوع

تمكن عناصر الشرطة بالأمن الحضري الأول بأمن ولاية الشلف، خلال الأسبوع المنصرم، من توقيف 10 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و44 سنة، توبعوا في قضايا مختلفة.

ويأتي ذلك، في إطار مكافحة الجريمة داخل المناطق الحضرية عبر إقليم الإختصاص.

وفي التفاصيل، حسب بيان لأمن الولاية، تم توقيف شخص يبلغ من العمر 44 سنة، يقوم بالتخزين و بيع المشروبات الكحولية، بمسكنه العائلي، حيث وبعد الاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تم توقيف المشتبه فيه وضبط بحوزته كمية من المشروبات الكحولية تقدر بــ 246 وحدة خمر من مختلف الاحجام و العلامات. وبعد استيفاء الملف الجزائي في حقه عن قضية حيازة المشروبات الكحولية بدون رخصة، أحيل بموجبه أمام محكمة الشلف.

كما تم توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين31 و44 سنة، توبعوا في قضية خيانة لأمانة، وحيازة المشروبات الكحولية. وجاءت القضية إستغلال لشكوى تقدم بها الضحية تفيد بخيانة الامانة استهدفت سيارته سياحية. ليتم في وقت وجيز توقيف المركبة التي كان على متنها 3 أشخاص مشتبه فيهم. وبعد إجراء عملية التفتيش عثر بداخل المركبة، على كمية من المشروبات الكحولية تقدربـ91 وحدة خمر. ليتم توقيفهم واسترجاع المركبة وتحويلهم إلى المصلحة لاستكمال الاجراءات القانونية وإنجاز ملفين جزائيين عن قضية خيانة الأمانة وحيازة المشروبات الكحولية أحيلا بموجبهما أمام محكمة الشلف.

كما تمكنت ذات المصلحة من توقيف شخصين أعمارهما 38 و30 سنة، ضبط بحوزتهما على كمية من المؤثرات العقلية. ليتم تحويلهما إلى المصلحة وإنجاز في حقهما ملف جزائي أحيلا بموجبه أمام محكمة الشلف.

هذا وتم توقيف 4 أشخاص، كانا محل أحكام قضائية، لتنجز ملفات جزائية في حق المشتبه فيهم، أحيلوا بموجبه أمام محكمة الشلف، حسب ذات البيان.

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