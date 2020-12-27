الشلف: توقيف 10 أشخاص محل مذكرات بحث من قبل الجهات القضائية

أفادت اليوم الأحد، مصادر مطلعة بأن مصالح أمن دائرة أولاد فارس في الشلف قد تمكنت خلال الفترة الأخيرة من توقيف 10 أشخاص.

وتتراواح أعمار الموقوفون بين 19 و74 سنة وهم مبحوث عنهم من قبل الجهات القضائية لتورطهم في قضايا تخص الأمن العام.

ووفق ذات المصادر،تم توقيف 3 أشخاص تبلغ أعمارهم ما بين 19 و23سنة مبحوث عنهم لدى الجهات القضائية،بتهمة تكوين جمعية أشرار.

وتعود وقائع القضية تعود إلى سرقة من داخل مخبر التحاليل الطبية، بعد مواصلة التحريات والتحقيق تم توقيف المشتبه فيهم .

وتمكنت ذات المصالح من إلقاء القبض على شخص يبلغ من العمر 48 سنة مبحوث عنه بقضية الضرب والجرح بسلاح أبيض.

فضلا عن توقيف شخص آخر يبلغ من العمر 47 سنة مبحوث عنه عن قضية إصدار شيك بدون رصيد.

يحدث هذا في وقت تم فيه توقيف شخصين تبلغ أعمارهما ما بين 43 و57 سنة عن قضية الضرب والجرح العمدي.

إلى جانب ثلاثة أشخاص أعمارهم ما بين 27 و 74 سنة محل أحكام قضائية.