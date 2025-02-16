الشلف: توقيف 11 شخصا وحجز 194 ختما مقلدا في قضية شبكة مختصة في تقليد الاختام وتزوير الوثائق

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية الشلف ، من شل نشاط شبكة إجرامية منظمة ، أفرادها مختصين في تقليد أختام الدولة ، و تزوير الوثائق الادارية ، وتوقيف 11 شخصا ، وتسترجع 194 ختم مقلد لعديد الهيئات والمؤسسات العمومية و الخاصة.

وحسب بيان خلية الاتصال و العلاقات العامة فإن العملية جاءت على إثر رصد نشاط مشبوه للمشتبه فيهم في تقليد الاختام و تزوير المحررات و الوثائق الادارية و الشهادات لإدراجها ضمن ملفات ادارية مختلفة ، حيث أفضت التحريات و الأبحاث الميدانية لمحققي ذات الفرقة الى تحديد هوية المدبر الرئيسي للشبكة مسبوق قضائيا يبلغ من العمر 57 سنة ، تم توقيفه بمسكنه بولاية الشلف ، و حجز داخل مسكنه معدات وأغراض كان يستعملها في نشاطه الإجرامي المتمثل في صناعة تقليدية للاختام و تزوير الوثائق ، مبلغ مالي يقدر بـ 49 ألف دينار جزائري ، وكذا ملفات إدارية و شهادات مزورة.

و أفاد ذات البيان أن التحقيق مع المشتبه فيه الرئيسي توج بتحديد وتوقيف 10 اشخاص أخرين ، من الجنسين تتراوح أعمارهم مابين (25 و 52 سنة) ، وشل نشاطهم الذي كان يمتد إلى خارج الوطن ، المتمثل في إعتمادهم على تزوير وثائق رسمية تصدرها مؤسسات و إدارات عمومية و مصرفية و ختمها بواسطة أختام مقلدة ، في ملفات مختلفة على غرار ملفات طلب التأشيرات.

على إثرها تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف عن قضية : جنحة التزوير في وثائق و شهادات تصدرها الادارات او المؤسسات العمومية لغرض اثبات حق او صفة ، تحرير إقرارات شهادات تثبت وقائع غير صحيحة ماديا ، تقليد و تزييف الكتابة و التوقيع التزوير و استعمال المزور في محررات تجارية و مصرفية و مالية ، تقليد أختام الدولة مع إستعمال الختم المقلد وعلمه بذلك، صنع طابع و خاتم للدولة أو لأي سلطة كانت بغير إذن كتابي من ممثليها المخولين من الدولة أو تلك السلطة ، تقليد أوراق و مطبوعات رسمية مستعملة من مؤسسات الدولة أو في الإدارات العمومية أو مختلف الجهات القضائية، صنع و إستعمال مطبوعات تتشابه في حجمها ولونها وعباراتها وشكل طباعتها مع أوراق معنوية و مطبوعات رسمية مستعملة في الأجهزة الرئيسية للدولة و الإدارات العمومية ومختلف الجهات القضائية حسب ذات المصدر .