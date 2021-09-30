الشلف: توقيف 12 شابا تورطوا في قضية التحضير لرحلة حرقة نحو إسبانيا

تمكنت مصالح أمن دائرة تاوقريت بالشلف. من توقيف 12 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 22 و43 سنة. ينحدرون من مختلف بلديات ولاية الشلف، بتهمة التورط في قضية التدبير وتنظيم للخروج من التراب الوطني.

القضية تمت حسب مصادر النهار أونلاين، على إثر معلومات مؤكدة وردت إلى ذات الفرقة مفادها وجود مجموعة من الشباب بصدد التحضير لتنظيم والتدبير للخروج من التراب الوطني عن طريق البحر عبر أحد شواطئ الولاية. وبعد التدخل وتكثيف التحريات والترصد للمشتبه فيهم. تم توقيف الأشخاص خلال الساعات الصباح الأولى في عملية تم خلالها حجز زورق بمحرك.

ليتم إنجاز ملف جزائي في حقهم عن قضية التدبير والتنظيم للخروج من التراب الوطني بطريقة غير مشروعة ومحاولة الهجرة غير الشرعية عبر البحر. قبل إحالة جميع الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوقادير.

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