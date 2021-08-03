الشلف: توقيف 13 شخصا تورطوا في قضايا ترويج المخدرات والسرقة بالشطية

أفادت اليوم الثلاثاء، مصادر محلية مطلعة، بأن مصالح الأمن الحضري الثاني بالشطية في ولاية الشلف، قد تمكنت من توقيف 13شخص تبلغ أعمارهم ما بين 18 إلى 40 سنة توبعوا في قضايا تخص ترويج المخدرات والسرقة وحيازة أسلحة بيضاء محظورة.

وحسب مصادر النهار، فقد تم توقيف شخص يبلغ من العمر 19سنة ، يقوم بسرقة المنازل على مستوى مدينة الشطية، العملية تمت بناءا على شكاوى تقدم بها الضحايا تفيد بتعرض مساكنهم لفعل السرقة استهدفت بعض الأغراض المنزلية، وبعد إتخاذ الإجراءات القانونية و تكثيف الأبحاث تم تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بذات البلدية.

في وقت تم فيه توقيف 08 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 19 و 35 سنة ببلدية الشطية و ضبط بحوزتهم 208 قرص مهلوس أنجزت في حقهم ملفات جزائية عن قضايا الحيازة و المتاجرة في المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة.

كما تم توقيف 03 أشخاص آخرين تبلغ أعمارهم ما بين 18و 40 سنة بلدية الشطية و ضبط بحوزتهم قطع من المخدرات من نوع كيف معالج مهيأة للاستهلاك أنجزت في حقهم ملفات جزائية عن قضايا الحيازة و إستهلاك المخدرات.

إلى جانب توقيف شخصين أعمارهما 18 و19 سنة وسط مدينة الشطية مع ضبط بحوزتهما أسلحة بيضاء محظورة من نوع خنجر قبل إنجاز ملفين جزائيين في حقهما عن قضية حيازة سلاح أبيض محظور دون مبرر شرعي.