الشلف: توقيف 13 شخصا كانوا بصدد الحرقة بتنس

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية على مستوى أمن دائرة تنس بولاية الشلف. من توقيف 13 شخصا كانوا بصدد الحرقة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن أعمار الموقوفين تتراوح ما بين 21 و 48 سنة. كانوا بصدد التنظيم والتدبير للخروج من التراب الوطني بطريقة غير مشروعة. وجاءت العملية في إطار محاربة الهجرة غير الشرعية و تهريب الأشخاص عبر إقليم الاختصاص.

كما أحالت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية تنس بولاية الشلف أمام محكمة تنس ثلاثة عشر شخصا ينحدرون من ولاية الشلف و الولايات المجاورة الغربية. كانوا بصدد التنظيم والتدبير للخروج من التراب الوطني بطريقة غير مشروعة.

وجاءت القضية على إثر استغلال لمعلومات وردت إلى ذات الفرقة مفادها وجود مجموعة من الشباب بصدد التحضير و التدبير للخروج من التراب الوطني عن طريق البحر عبر أحد شواطئ الولاية.

وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع تكثيف التحريات و الترصد للمشتبه فيهم. تم توقيفهم بمسكن عائلي لأحد المشتبه فيهم بمدينة تنس. من بينهم أربعة أشخاص من منظمي ومدبري الهجرة غير الشرعية. كما ضبط مبلغ مالي أزيد من 600 أورو، بالاضافة إلى سترات للنجاة.

وأأضاف المصدر، أنه تم إنجاز في حقهم ملف جزائي عن قضية التدبير والتنظيم للخروج من التراب الوطني بطريقة غير مشروعة عبر البحر لعدة أشخاص. من أجل الحصول على منفعة مالية ضمن شبكة إجرامية منظمة. بالإضافة إلى ذلك فقد تم إحالة جميع الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تنس.

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