الشلف.. توقيف 14 شخصا مع حجز مخدرات وأسلحة بيضاء

شنت مصالح أمن ولاية الشلف ، حملة مداهمة واسعة النطاق استهدفت عددا من النقاط الحساسة والأماكن المشبوهة عبر عدة أحياء ومناطق حضرية.

و ذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن و السكينة العامة تزامنا مع انطلاق موسم الاصطياف .

و شارك في هذه العمليات عناصر الأمن الحضري الأول و سنجاس و أم الدروع ، إلى جانب مصالح أمن دوائر الزبوجة و الكريمية و وادي الفضة ، حيث تم تنفيذ عمليات تفتيش و مراقبة ميدانية استهدفت المواقع المعروفة بتجمع الأشخاص المشتبه فيهم و بعض الأماكن التي قد تشكل بؤرا لمختلف أشكال الجريمة .

و أسفرت هذه المداهمات عن توقيف 14 شخصا ، من بينهم أشخاص محل أوامر قضائية ، كما تم ضبط كميات من الكيف المعالج و أقراص مهلوسة من نوع ( بريغابالين ) ، بالإضافة إلى حجز سلاح أبيض محظور و عدة دراجات نارية ، مع تحرير عدد من المخالفات المرورية .

و تندرج هذه العمليات الأمنية ضمن المخطط الوقائي الذي سطرته مصالح الأمن بمناسبة موسم الاصطياف ، بهدف مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها و الحد من الآفات الاجتماعية ، إلى جانب ضمان أمن المواطنين و حماية ممتلكاتهم عبر مختلف أحياء و مناطق الولاية .