الشلف: توقيف 18 “حراق” بشاطئ عين حمادي

تمكنت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ18 شخصا نحو إسبانيا إنطلاقا من شاطئ عين حمادي بلدية المرسى.

وجاءت هذه العملية على إثر معلومات حول وجود تحركات غير عادية عبر ساحل ولاية الشلف. وعليه حيث تم غلق جميع المنافذ المؤدية من و إلى مدينة تنس.

أين تمكن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمرسى من توقيـــف 18 شخصا تتراوح أعمارهم بين 20 و 43 سنة. كانوا بصدد “الحرقة” باتجاه إسبانيا، مع حـجز قارب مطاطي أسود اللون، ومحرك نوع سوزوكي قوة 40 حصان. وقارب نزهة نوع بوليو 520 ومحرك نوع “ياماها”، و8 سترات نجاة، و240 لتر من البنزين، وجهاز ملاحة بحري. بالإضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الصعبة قدره 820 أورو.

وعليه تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا فور الإنتهاء من التحقيق.

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