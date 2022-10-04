الشلف: توقيف 18 حراق بينهم إمرأة عرض سواحل المرسى

أفادت اليوم، مصادر محلية مطلعة بأن حراس خفر السواحل قد تمكنوا من توقيف 18 حراقا بينهم إمرأة وطفل بعد فترة قصيرة فقط من إقلاعهم على متن قارب نزهة من سواحل المرسى في ولاية الشلف بإتجاه الضفة الإسبانية.

وحسب مصادر النهار أونلاين، فإن الشباب الموقوفين الذين ينحدرون من المناطق والولايات المجاورة، قد تم تحويلهم وانزالهم بميناء تنس وإتخاذ الإجراءات القانونية، في إنتظار إحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة تنس في وقت لاحق.