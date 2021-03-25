الشلف: توقيف 20 حراڨ بينهم 3 نساء عرض سواحل بني حواء

أفادت اليوم مصادر محلية متطابقة بأن قوات البحرية الجزائرية قد تمكنت من توقيف 20 حراڨ تتراوح أعمارهم بين 20 و 35 سنة بينهم 3 نساء.

وحسب ذات المصادر، فإن عملية التوقيف قد تمت خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس عرض سواحل بني حواء.

حيث تم إسعاف وتحويل الشباب الموقوفين على متن قارب صيد إلى ميناء تنس.