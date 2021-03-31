الشلف: توقيف 20 شخصا كانوا بصدد الهجرة غير الشرعية بالمرسى

تمكن عناصر الشرطة بأمن دائرة المرسى بولاية الشلف من توقيف 20 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين (24 و 34) سنة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الموقوفين ينشطون ضمن شبكة إجرامية لتهريب المهاجرين مقابل الحصول على مبالغ مالية.

حيث كانوا بصدد التحضير و الإعداد لتهريب عدد من الشباب بطريقة غير شرعية عبر البحر.

وجاءت العملية بعد استغلال معلومات تفيد قيام مجموعة من الأشخاص بجمع مبالغ مالية من بعض الشباب للإعداد للهجرة.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية تم توقيف المشتبه فيهم مع حجز قارب نزهة مجهز ملك لأحدهم.

وأوضح البيان، أنه تم تحويل جميع الأطراف إلى المصلحة لإنجاز ملفين جزائيين في حقهم.

وصدر الملف الأوّل في حق أربعة مشتبه فيهم عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض تهريب المهاجرين ضمن جماعة إجرامية منظمة.

فيما توبع 16 شخصا عن قضية الخروج من التراب الوطني بدون رخصة تم بموجبهما تقديمهم أمام الجهات القضائية لدى محكمة تنس.