الشلف: توقيف 20 مبحوث عنهم لدى الجهات القضائية وأجنبيين “حراقة”

تمكن عناصر الأمن الحضري الأول بأمن دائرة الشلف بحر الأسبوع المنصرم خلال عمليات متفرقة من توقيف 24 شخصا.

وتم ضبط كمية من المشروبات الكحولية تقدر بـ 57 وحدة من مختلف الأحجام والعلامات. بالإضافة إلى توقيف شخص وسط مدينة الشلف وضبط بحوزته سلاح أبيض محظور.

كما تم توقيف شخصين من جنسية أجنبية. توبعوا عن قضية الدخول إلى التراب الوطني والاقامة بطريقة غير شرعية، والعمل بدون رخصة .

وتم توقيف 20 شخص مبحوث عنهم لدى الجهات القضائية بموجب أوامر بحث قضائية. لتنجز ملفات جنائية في حق المشتبه فيهم، أحيلوا بموجبها أمام محكمة الشلف.