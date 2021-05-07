الشلف: توقيف 25 حراڨ على متن قاربين عرض سواحل المرسى

أفادت اليوم مصادر محلية مطلعة، بأن عناصر حرس خفر السواحل قد تمكنوا خلال الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة من توقيف 25 حراق على متن قاربين قبالة رأس كراميس عرض سواحل بلدية المرسى بولاية الشلف.

وحسب ذات المصادر التي أكدت الخبر للنهار أونلاين، فإن حراڨة

الموقوفين شباب تتراوح أعمارهم بين 25 و40 سنة وينحدرون من مختلف بلديات الشلف.

حيث كانوا على متن قاربي صيد منهم 15 على متن القارب الأول فيما كان 10 شبان أخرين عل متن القارب الثاني.

في وقت تم إخضاعهم للفحوصات الطبية قبل إحالتهم على الجهات القضائية.