الشلف: توقيف 25 شخصا من بينهم 11 مدبراً لرحلات “الحرقة”

تمكّنت مصالح أمن ولاية الشلف، من تفكيك ثلاث شبكات إجرامية منظمة. تنشط في مجال تنظيم رحلات الهجرة السرية عبر البحر. و توقيف 25 شخصاً.

ويتراوح أعمار الموقوفين بين 19 و 44 سنة. ينحدرون من ولايات مختلفة من الوطن. من بينهم 11 عضوا مدبرا ومنظما رئيسيا لعمليات الهجرة. حيث أن عملية تفكيك والإطاحة بأفراد هاته الشبكات الإجرامية. تمت على إثر أبحاث وتحريات ميدانية للمصالح العملياتية للشرطة القضائية.كما تم مباشرتها تحث إشراف النيابة المختصة بخصوص نشاط الشبكات الإجرامية المختصة في تهريب المهاجرين بولاية الشلف.

وأفضت التحريات المعمّقة التي باشرتها الفرق المتخصصة، إلى إحباط 3 عمليات هجرة سرية و الإطاحة بالمنظمين و المدبرين الرئيسيين لها. حيث تمكنت فرقة مكافحة تهريب المهاجرين و الإتجار بالأشخاص من الإطاحة بأربعة مدبرين. فيما تمكنت فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة بوقادير من شل نشاط 05 مدبرين و الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية أبو الحسن. من توقيف مدبرين اثنين كانا ينشطان ضمن شبكات إجرامية منظمة.

كما أسفرت العمليات، عن حجز قارب مطاطي بلواحقه، بوصلة، 10 سترات نجدة، 10 دلاء وقود سعة 30ل. بالإضافة كذلك إلى بطارية و خزان تشغيل محرك بحري سعة 25 لترا ، إلى جانب حجز مبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر بـ 91.5 مليون سنتيم و أكثر من 600 أورو.

المشتبه بهم أُنجز ضدهم ملفات جزائية عن قضية جناية تهريب البشر. ضمن جماعة إجرامية منظمة لأكثر من شخص والهجرة غير شرعية، قًدموا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة للمتابعة القضائية.