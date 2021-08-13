الشلف: توقيف 3 أشخاص إقتحموا صيدلية وسط مدينة أبو الحسن

أفاد اليوم، بيان لمصالح أمن ولاية الشلف، بأن عناصر الشرطة قد تمكنت خلال الساعات الأخيرة من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، متلبسا بفعل السرقة من إحدى الصيدليات وسط المدينة أبو الحسن.

قضية الحال جاءت حسب مصادر النهار، على إثر ورود الاتصال هاتفي على الرقم الأخضر 1548 مفادها وجود ثلاثة أشخاص يقومون بتحطيم باب صيدلية بوسط المدينة على الفور انتقلت عناصر الشرطة إلى عين المكان أين تم توقيف المشتبه فيه داخل الصيدلية.

وبعد إجراء عليه عملية التلمس الجسدي ضبط بحوزته سلاح أبيض عصا حديدية وخنجر بالاضافة إلى مبلغ مالي ليتم تحويله لذات المصلحة وبعد التحري و التحقيق المعمق معه أضفت إلي تحديد هوية شريكيه الآخرين و بعد الاتخاذ الاجراءات القانونية.

وفي وقت وجيز ليتم توقيف المشتبه فيهما، وإنجاز ملف جزائي قضية في حقهما عن قضية تكوين جمعية أشرار مع السرقة بتوافر ظرف الليل و التعدد والكسر، حيازة سلاح أبيض محظور.