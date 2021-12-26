الشلف: توقيف 3 أشخاص بتهمة التورط في الإعتداء على تجار سوق حي بن سونة

تمكنت مصالح الأمن الحضري الخامس بالشلف، من توقيف 3 أشخاص أعمارهم ما بين 23 و 42 سنة ينشطون ضمن جمعية أشرار تقوم بالإعتداء وزرع الرعب في نفوس المواطنين عبر أحياء و شوارع مدينة الشلف باستعمال أسلحة بيضاء محظورة.

وقائع قضية الحال تعود حسب مصادر النهار إلى قيام المشتبه فيهم برفقة آخرين بالشجار في الطريق العام باستعمال أسلحة بيضاء مختلفة بالقرب حي بن سونة بوسط مدينة الشلف، ما تسبب في تخريب ممتلكات الغير بذات السوق.

وبعد تدخل مصالح الضبطية القضائية للأمن الحضري الخامس تم توقيف المشتبه فيهم وحجز أسلحة بيضاء متمثلة في خناجر و عصي خشبية.

وتعد هذه العملية الثالثة من نوعها في محيط سوق بن سونة حيث سبق لذات المصالح وأن أوقفت 4 أشخاص آخرين حسب مصادرنا، في عمليتين منفصلتين مباشرة بعد حصول حادثة الإعتداء على تجار السوق المذكورة نهاية الأسبوع المنصرم، وبعد إنجاز الملف الجزائي في حق الموقوفين تمت إحالتهم أمام محكمة الشلف.