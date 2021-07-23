الشلف: توقيف 3 أشخاص بصدد حفر بئر إرتوازي دون رخصة بواد أسلي

أوقف عناصر فرقة قمع الإجرام بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية الشلف. 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 46 و 78 سنة، يقومون بحفر بئر إرتوازي بدون رخصة.

عملية التوقيف تمت حسبما أكدته مصادر “النهار أونلاين”، خلال الساعات الأخيرة بعد استغلال معلومات مفادها وجود أشخاص يقومون بحفر بئر إرتوازي بدون رخصة بإحدى بلديات الشلف. وبعد التنقل إلى حقل بواد سلي تم ضبط آلة حفر وأدوات للحفر ومواد تستعمل في عملية الحفر.

و بعد التحري والبحث تم توقيف المشتبه فيهم وتحويلهم لمقر ذات الفرقة لاستكمال الإجراءات. أين أنجز في حقهم ملف جزائي قبل إحالتهم أمام محكمة بوقادير.