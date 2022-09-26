الشلف: توقيف 3 أشخاص بينهم إمرأة بتهمة إنشاء محل دعارة

أوقف عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني التابعة لإقليم أولاد بن عبد القادر بالشلف، 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 و 35 سنة بينهم إمرأة بتهمة إنشاء محل للدعارة والتحريض على دعارة الغير بغرض كسب مقابل مادي.

وحسب ما جاء في بيان خلية الإعلام والإتصال على مستوى المجموعة الولائية للدرك الوطني بالشلف. فإن حيثيات قضية الحال تعود إلى ورود معلومات مؤكدة إلى أفراد الفرقة المذكورة. مفادها إنشاء محل لدعارة على مستوى أحد المنازل ببلدية أولاد بن عبد القادر.

ليتم وضع خطة محكمة للإطاحة بأفراد هذه الشبكة، حيث تم مداهمة المنزل المشبوه. وتوقيف 3 أشخاص من بينهم إمراة في عقدها الثاني مع حجز 10 أقراص مهلوسة نوع ليكزوبام.

في وقت تم فيه إقتياد المشتبه فيهم إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق وإستكمال كافة الإجراءات القانونية. وإحالتهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوقادير.