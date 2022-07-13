الشلف: توقيف 3 أشخاص بينهم إمرأة تورطوا في إبعاد قاصر

تمكنت مصالح الأمن الحضري التابعة لإقليم بلدية وادي أسلي في الشلف، من توقيف 3 أشخاص من بينهم إمرأة بتهمة التورط في قضية إبعاد قاصر والتحريض على فساد الأخلاق مع جناية الفعل المخل بالحياء.

وتعود تفاصيل قضية الحال حسب ما جاء في بيان خلية الإعلام والإتصال بأمن ولاية الشلف، إلى تلقي مصالح الأمن لبلاغ من طرف ولي أمر الضحية مفاده وجود إبنته بأحد المساكن بضواحي المدينة.

وبعد تدخل ذات المصالح للتحري في القضية تم تحرير الفتاة القاصر وتوقيف 3 أشخاص بينهم إمرأة. في وقت تم فيه إستعمال الإجراءات القانونية و إنجاز الملفات الجزائية للموقوفين وإحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة بوقادير.

طالع أيضا:

الشلف: توقيف شخص أهان هيئة نظامية عبر الفايسبوك

تمكنت مصالح الأمن الحضري التابعة لإقليم بلدية بوزغاية في الشلف، خلال الساعات الأخيرة، من توقيف شخص بتهمة التورط في قضية إهانة هيئة نظامية عبر موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك.

كما تعود قضية الحال حسب ما جاء في بيان خلية الإعلام والإتصال على مستوى أمن الولاية، إلى قيام المشتبه فيه بنشر منشورات على تطبيق فايسبوك. تتضمن الإشهار والقذف تسيئ وتمس بالسلطات القضائية والأمنية والمحلية لبلدية بوزغاية.

وبعد تدخل مصالح الأمن التحقيق في القضية بالتنسيق مع عناصر فرقة مكافحة الجريمة السيبراينية بأمن الولاية.تم تحديد هوية الشخص المشتبه فيه وتوقيفه وإحالته على وكيل الجمهورية لدى محكمة تنس.

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

كما حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp