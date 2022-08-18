الشلف: توقيف 3 أشخاص تورطوا في إغتصاب وإجهاض قاصرة

تمكنت مصالح أمن دائرة أبو الحسن بولاية الشلف، من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 و34 سنة بتهم تتعلق بالتورط في قضية إغتصاب وإجهاض قاصرة.

وتعود تفاصيل قضية الحال حسب ما جاء في بين خلية الإعلام والإتصال على مستوى أمن ولاية الشلف. إلى ورود معلومات مفادها إستقبال مصلحة الإستعجالات الطبية لقاصرة لها مضاعفات صحية جراء تناولها لأدوية خاصة بعملية إجهاض.

وبعد التحقيق والتحري في القضية تبين تعرض الضحية للإغتصاب وبعدها حاول المشتبه فيه التخلص من حملها الغير الشرعي. من خلال إستعانته بأمرأة وشقيقتها اللتان قامتا بتسليمها حبوبا تستتعمل في عملية الإجهاض.

لتقوم ذات المصالح على الفور بتوقيف المشتبه فيهم في عملية تم خلالها ضبط معدات طبية. وبعض الأدوية التي تستعمل في عملية الإجهاض. وبعد إنجاز الملف الجزائي للموقوفين تم إحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة تنس.