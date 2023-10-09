الشلف: توقيف 3 أشخاص تورطوا في سرقة 350 مليون سنتيم

تمكنت فرقة الأمن و التحري للدرك الوطني بمصدق ولاية الشلف، بحر هذا الأسبوع، من توقيف جمعية أشرار. متكونة من ثلاثة (03) أشخاص مسبوقين قضائيا، تتراوح أعمارهم مابين 21 و 36 سنة مع حجز أسلحة بيضاء كانت بحوزتهم.

وأوضحت ذات المصالح الأمنية، أن العملية جاءت من خلال قيام أفراد فرقة الأمن و التحري للدرك الوطني بمصدق بدورية عبر الإقليم. حيث لفت انتباههم ثلاثة أشخاص مشبوهين كانوا على متن سيارة نوع رونو وبعد توقيفهم وتفتيشهم تفتيشا امنيا. تم العثور بحوزتهم على سيفين (02) بغمد حجم كبير نوع ساموراي و خنجر.

كما أشار المصدر نفسه أنه تم توقيفهم واقتيادهم للفرقة من اجل التحقيق معهم من خلال التحري عن المشتبه فيهم. تبين أنهم يكونون عصابة إجرامية و متورطون في عدة قضايا مازالت قيد التحقيق لدى مصالحنا. و المتمثلة في الضرب و الجرح العمدي بسلاح ابيض، الاحتجاز، العنف ضد الأصول. الفعل المخل بالحياء مع اشتباه تورطهم في قضية سرقة مبلغ مالي يقدر بـ: 350 مليون سنتيم و مجوهرات بقيمة 100 مليون سنتيم .

المشتبه فيهم كانوا يزرعون الرعب و الهلع وسط المواطنين مع ترويعهم باستعمال أسلحة بيضاء و السطو على ممتلكاتهم. وبعد استكمال جميع الإجراءات ، تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة، يضيف البيان.