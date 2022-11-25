الشلف: توقيف 3 أشخاص تورطوا في قضية تهريب البشر عبر البحر

أوقفت، عناصر فصيلة مكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالأشخاص على مستوى أمن ولاية الشلف، 3 أشخاص بتهمة التورط في قضية التدبير والتنظيم للخروج من التراب الوطني عن طريق البحر مقابل منفعة مالية في إطار جماعة إجرامية منظمة.

وحسب ما جاء في بيان خلية الإعلام والإتصال على مستوى أمن الولاية، فإن عملية التوقيف تمت بعد إستغلال معلومات دقيقة مفادها وجود أشخاص يقومون بجلب الشباب من مختلف ولايات الوطن من أجل التحضير لعملية هجرة غير شرعية.

و بعد تكثيف التحريات تم تحديد هوية المدبر و المنظم الرئيس لعمليات تهريب المهاجرين عن طريق البحر عبر أحد سواحل ولاية الشلف، و بمواصلة التحريات تم توقيف إثنين من شركائه، قبل إنجاز ملفات جزائية للموقوفين ال 03 وإحالتهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.