الشلف: توقيف 3 أشخاص في قضية إنتحال صفة وكيل جمهورية

تمكنت الفرقة الجنائية بأمن ولاية الشلف من توقيف 03 أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 40 سنة، أحدهم إنتحل صفة وكيل الجمهورية.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن منتحل صفة وكيل الجمهورية كان ينصب ويحتال على المواطنين بإيهامهم بالتوسط لهم وحل مشاكلهم العالقة مقابل مبالغ مالية.

وجاءت القضية إثر شكوى لأحد الضحايا تفيد بتعرضه للنصب والإحتيال من قبل شخص يحمل صفة وكيل جمهورية رفقة شريكيه.

وعلى الفور باشرت ذات الفرقة كافة الإجراءات القانونية مع وضع خطة عمل، حيث أسفرت نتائجها عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي.

وتم توقيفه في حالة تلبس وهو بصدد الإحتيال على أحد ضحاياه مقابل مبلغ مالي بوسط مدينة الشلف.

كما تم توقيف شريكيه وضبط بحوزتهما أغراض تستعمل في عمليات التمويه، ليتم تحويلهم إلى مقر المصلحة لإستكمال الإجراءات.

وقد أنجز ملف جزائي في حقهم عن قضية النصب والاحتيال مع إنتحال صفة مرتبطة بالقضاء وصفة مرتبطة بهيئة نظامية، أحيلوا بموجبه أمام الجهات القضائية بالشلف.