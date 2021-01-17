الشلف: توقيف 3 أشخاص محل أوامر بالقبض من قبل الجهات القضائية بإقليم بلدية الشطية

أوقفت مصالح أمن ولاية الشلف ببلدية الشطية،3إشخاص تتراوح أعمارهم بين 35و73 سنة محل أوامر بالقبض من قبل الجهات القضائية.

وحسب مصادر النهار، فإن ذات المصالح قد تمكنت من توقيف شخص متابع في قضية سرقة من داخل مسكن،

بعد ترسيم شكوى من قبل الضحية تفيد بتعرضه للسرقة من داخل مسكنه استهدفت قارورات غاز البوتان وبعض الأغراض المنزلية.

وبعد تكثيف التحريات والأبحاث كللت العملية بتوقيف المشتبه فيه و إنجاز ملف جزائي في حقه وإحالته أمام وكيل لدى محكمة الشلف.

كما نجحت ذات المصالح في إلقاء القبض على شخص يبلغ من العمر35سنة محل حكمين قضائيين عن قضية الضرب والجرح العمدي.

إلى جانب توقيف شخص يبلغ من العمر 73 سنة محل حكم قضائي عن قضية الضرب والجرح العمدي باستعمال سلاح أبيض .