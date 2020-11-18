الشلف: توقيف 3 أشخاص مشتبه ضلوعهم في حرق الغابات وبحوزتهم 1005 لتر من الوقود

أخبار الجزائر
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الشلف: توقيف 3 أشخاص مشتبه ضلوعهم في حرق الغابات وبحوزتهم 1005 لتر من الوقود
بقلم رشيد مشورب

تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية الشلف من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 35 و 41 سنة.

وتم توقيف الأشخاص عن قضية تهريب الوقود باستعمال وسيلة نقل.
وحسب بيان لذات المصالح، فإن القضية جاءت بعد ورود معلومات بوجود أشخاص بصدد نقل كمية معتبرة من مادة الوقود بطريقة غير قانونية.
وإستغلالا للمعلومات وبعد إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، تم وضع نقاط مراقبة على مستوى إحدى بلديات الجهة الشمالية للولاية.

ليتم على إثرها توقيف شاحنة من الحجم الصغير كان على متنها 03 أشخاص.

وبعد القيام بالتفتيش الدقيق للمركبة وجدت محملة بكمية تقدر بـ 1005 لتر من الوقود ، تم تحويل المركبة للمصلحة.

أين توصلت التحريات، أن السالفي الذكر مشتبه فيهم في الحرق العمدي للثروة الغابية.
بعد إنجاز ملف جزائي في حق المشبه فيهم عن قضية تهريب الوقود باستعمال وسيلة نقل، التحضير والتسهيل للمشاركة في الحرق العمدي للثروة الغابية، أحيلوا بموجبه أمام محكمة تنس.


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