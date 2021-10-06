الشلف: توقيف 3 أشخاص من بينهم فتاة باعوا مبلغ مالي مزوّر عبر الفايسبوك

تمكنت مصالح أمن دائرة عين مران بولاية الشلف، من توقيف 3 أشخاص من بينهم فتاة ينشطون ضمن جمعية أشرار لغرض النصب والإحتيال بإستغلال مواقع التواصل الإجتماعي في الإيقاع بضحاياهم.

تفاصيل قضية الحال تعود حسب مصادر “النهار أونلاين”، إلى فتح تحقيق معمق في معلومات وردت إلى الضبطية القضائية حول قيام المشتبه فيهم الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و 29 سنة بالنصب على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وذلك بعرض مبلغ مالي مزوّر من العملة الوطنية بإحدى الصفحات الخاصة لأجل البيع واستبداله بمبلغ مالي حقيقي.

وبعد تكثيف التحريات والأبحاث باستعمال تقنيات علمية دقيقة. تم تحديد هوية ومكان المشتبه فيهم وتوقيفهم وإحالتهم على الجهات القضائية. عن قضية تكوين جمعية أشرار وإعداد جنحة النصب والإحتيال باستعمال تقنيات الإعلام والإتصال عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

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