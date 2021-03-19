الشلف: توقيف 3 أشخاص وحجز بندقية صيد وذخيرة حية بقالول

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بقالول ولاية الشلف ، من توقيف 03 أشخاص وحجز سلاح ناري.

وتتراوح أعمار الموقوفين مابين 42 و 63 سنة، وتم توقيفهم بإحدى بلديات الجهة الشمالية للولاية، بحوزتهم بندقية صيد بدون رخصة.

وحسب مصادر “النهار أونلاين”، فإن العملية تمت إستغلالا لمعلومات مفادها حيازة أشخاص لسلاح ناري يتمثل في بندقية صيد دون رخصة، و106 خرطوشة صيد دون رخصة.

بالإضافة إلى ضبط سيف بحوزة الموقوفين ليتم إنجاز ملفين جزائيين في حق المشتبه فيهم عن قضية حيازة سلاح ناري بندقية صيد من الصنف الخامس دون رخصة مؤهلة قانونا.