الشلف: توقيف 3 أشخاص وحجز 579 قرص مهلوس

تمكنت اليوم مصالح أمن دائرة الشلف، من توقيف 3 أشخاص وحجز كمية من الأقراص المهلوسة تقدر ب 579 قرص.

عملية التوقيف والحجز جاءت بعد توقيف شخصين تتراوح أعمارهما 22 و 40 سنة بحوزتهما 59 قرص مهلوس كانا بصدد بيعها و ترويجها في أوساط الشباب بمدينة الشلف.

وبعد إتخاذ الإجراءات القانونية في قضية الحال تم توقيف شريكهما الثالث البالغ من العمر 32 سنة مع ضبط بحوزته 520 قرص مهلوس.

ليتم إنجاز الملف الجزائي في حق الموقوفين عن قضية حيازة المؤثرات العقلية لغرض البيع وإحالتهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.