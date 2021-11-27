الشلف: توقيف 3 أشخاص وحجز 7000 وحدة خمر 

تمكن عناصر الشرطة على مستوى أمن دائرة أولاد بن عبد القادر بالشلف، خلال الأسبوع المنصرم، خلال 3 عمليات متفرقة،من توقيف 3 أشخاص أعمارهم بين 34 و40 سنة، يقومون ببيع المشروبات الكحولية.

وجاءت عملية التوقيف والحجز حسب مصادر النهار أونلاين، إستغلالا لمعلومات مفادها قيام أشخاص ببيع وترويج المشروبات الكحولية عبر أحياء المدينة.

وبعد تنفيذ عملية التدخل، تم ضبط المتهمين، متلبسين ببيع الخمور قبل مداهمة الأماكن المشتبه فيها بتخزين وبيع الخمور، أين تم ضبط بحوزتهم 7011 قارورة خمر من مختلف العلامات.

بالإضافة إلى مبلغ مالي أزيد من 28 مليون سنتيم من عائدات البيع والترويج. كما بينت التحريات بأن أحد المشتبه فيهم مبحوث عنه لدى مصالح الشرطة عن قضية تخص الضرب والجرح العمدي على قاصر. ومشتبه فيه آخر مبحوث عنه لدى الجهات القضائية عن قضية تتعلق بتهريب المشروبات الكحولية.

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هذا وتمكن عناصر الشرطة التابعين للأمن الحضري الثاني بولاية الوادي من وضع حد لنشاط مروّج المشروبات الكحولية بعاصمة الولاية.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية قام بها عناصر المصلحة بعد استغلالهم لمعلومات تفيد بقيام شخص مسبوق قضائيا بتخزين وترويج المشروبات الكحولية مستغلا مسكنه في نشاطه غير المشروع.

كما أسفرت العملية عن حجز 3230 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأشكال. مع توقيف المشتبه فيه.

وبعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم إعداد ملف جزائي للمتورط وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.

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