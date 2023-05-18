الشلف: توقيف 3 أشخاص و حجز 1320 قرص مهلوس

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة الشلف، من توقيف ثلاثة أشخاص أشقاء أعمارهم بين 23 و32 سنة، يقومون ببيع وترويج المهلوسات عبر وسط مدينة الشلف، ضمن جماعة إجرامية منظمة.

القضية تمت على إثر استغلال لمعلومات تفيد بوجود أشخاص بصدد بيع و ترويج كمية من المؤثرات العقلية. بعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والأمنية في هذا الشأن ، أسفرت العملية عن توقيف أحد المشتبه فيهم بوسط المدينة.

وبعد التحقيق معه تم توقيف باقي المشتبه فيهم و بحوزتهم 1320 قرص مهلوس. بالإضافة إلى حجز دراجة نارية كانت تستعمل في تنقلاتهم و بيعهم للأقراص المهلوسة.

ليتم إنجاز في حقهم ملف جزائي عن قضية حيازة مؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة لغرض البيع، أحيلوا بموجبه أمام محكمة الشلف.