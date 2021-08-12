الشلف: توقيف 3 شبان بتهمة الإعتداء على المواطنين بإستعمال أسلحة بيضاء

تمكنت فرقة البحث و التدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الشلف، خلال الساعات الأخيرة من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 23 و 32 سنة بتهمة التورط في إنشاء و تنظيم شبكة مختصة في إجرامية وحيازة أسلحة بيضاء محظورة.

عملية التوقيف تمت على إثر معلومات مفادها وجود مركبة على متنها 3 أشخاص بصدد تنقلهم إلى بلدية الشطية من أجل إرتكاب جريمة الاعتداء على مواطنين و إحداث شجارات مع عصابات إجرامية باستعمال أسلحة بيضاء و بث الرعب بين المواطنين بأحد أحياء المدينة.

وبعد تدخل ذات المصالح تم توقيف المركبة المشبوهة ومن خلال إخضاع المتهمين لإجراء التلمس الجسدي عليهم ضبط بحوزتهم على قرصين مهلوسين و أسلحة بيضاء خناجر و سكاكين و عصي.

ليتم تحويل المشتبه فيهم إلى مقر المصلحة وإستكمال إجراءات التحقيق معهم مع إنجاز ملف جزائي في حقهم عن قضية إنشاء عصابة أحياء وحيازة أسلحة بيضاء محظورة بدون مبرر شرعي.