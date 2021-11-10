الشلف: توقيف 3 مروجين وحجز 1 كلغ من المخدرات

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بحي بن سونة بولاية الشلف، من توقيف جماعة أشرار مكونة من 03 أشخاص.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن أفراد الشبكة تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 36 سنة، حيث كانت تقوم بتخزين ونقل وبيع وترويج المخدرات.

كما جاءت عملية التوقيف والحجز إستغلالا لمعلومات مفادها وجود أشخاص بحوزتهم كمية من المخدرات. بصدد نقلها لغرض بيعها عبر اقليم الاختصاص.

بالمقابل وبعد إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم توقيف المشتبه فيهم وضبط بحوزتهم 01 كلغ من الكيف المعالج

بالإضافة إلى حجز مركبتين سياحيتين و دراجة نارية كانت تستعمل من قبل عناصر الشبكة في نقل وترويج هذه السموم. فضلا عن مبلغ مالي قدره 2 مليون سنتيم يعتبر من عائدات البيع والترويج

وبعد إستكمال التحقيقات تم إنجاز ملف جزائي في حق الموقوفين، عن قضية الحيازة و المتاجرة للمخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة وإحالتهم أمام محكمة الشلف.

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تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الشلف من توقيف شخصين تبلغ أعمارهما 34 سنة.

وينشط الموقوفين، ضمن شبكة إجرامية تقوم ببيع وترويج المخدرات في أوساط الشباب عبر بلديات الجهة الشمالية لولاية الشلف

وتمت عملية التوقيف والحجز حسب مصادر النهار أونلاين، بعد استغلال لمعلومات وردت إلى ذات الفرقة مفادها وجود أشخاص يقومون بترويج المخدرات.

وبعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتكثيف التحريات تم توقيف الشتبه فيهما ببلدية تنس وضبط بحوزتهما على 1650 غرام من الكيف المعالج.

وتم تحويل المشتبه فيهما إلى مقر الفرقة لاستكمال إجراءات التحقيق، قبل إنجاز ملف جزائي في حقهما.

ويتابع المعنيين، عن قضية الإتجار غير الشرعي في المخدرات والعمل ضمن جماعة إجرامية منظمة، وإحالتهم أمام وكيل الجمهورية.

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