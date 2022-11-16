الشلف: توقيف 3 مروجين وحجز 3 كلغ من الكيف المعالج

تمكن، عناصر الأمن الحضري الثاني على مستوى إقليم بلدية الشطية في ولاية الشلف، من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و 60 سنة، بتهمة ببيع و ترويج المخدرات ضمن شبكة إجرامية منظمة.

وحسب ما جاء في بيان خلية الإعلام والإتصال على مستوى أمن الولاية، فإن عملية التوقيف والحجز تمت على إثر ورود معلومات إلى ذات المصالح مفادها وجود كمية من المخدرات مخزنة بأحد المساكن المهجورة.

وبعد تدخل مصالح الأمن للتحري في قضية الحال تم توقيف المشتبه فيه داخل المسكن متلبسا بحيازة كيس به مخدرات بوزن 3 كلغ و 100غ، في وقت تم فيه توقيف المشتبه فيه الثاني خارج المسكن.

حيث تبين أن المشتبه فيهما هما الأب و إبنه، و مع مواصلة التحقيقات تم توقيف مشتبه فيه ثالث، قبل إنجاز ملفات قضائية في حقهم عن قضية الحيازة والإتجار في المخدرات ضمن جماعة إجرامية منظمة وإحالتهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.