الشلف: توقيف 3 مروجين وحجز 660 قرص مهلوس بحي بن سونة

تمكنت مصالح أمن ولاية الشلف من توقيف 03 مروجين تتروح أعمارهم بين 27 و 33 سنة وحجز 660 قرص مهلوس في في عمليتين متفرقتين تم تنفيذهما وسط مدينة الشلف.

وتم توقيف شخصين تبلغ أعمارهما 29 و33 سنة، يبيعان المؤثرات العقلية في أوساط الشباب، العملية تمت بعد استغلال معلومات مفادها وجود شخصين يقومان ببيع وترويج المهلوسات وبعد تدخل ذات المصالح تم توقيف المشتبه فيهما وضبط بحوزتهما 600 قرص مهلوس.

بالاضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ 21000 دج يعتبر من عائدات البيع و الترويج، ليتم إنجاز ملف جزائي في حقهما عن قضية الاتجار غير الشرعي في المؤثرات العقلية ضمن جماعة إجرامية منظمة، وإحالتهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.

في وقت أوقفت فيه ذات المصالح شخص ثالث يبلغ من العمر27 سنة، على مستوى حي بن سونة بالشلف يبيع المؤثرات العقلية، بإستعمال دراجة نارية وبعد توقيفه وإخضاعه لعملية التلمس الجسدي عثر بحوزته على 60 قرص مهلوس.