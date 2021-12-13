الشلف.. توقيف 3 مروجين وحجز 9 كلغ “زطلة”

تمكنت مصالح أمن ولاية الشلف، من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 55 سنة. ينشطون ضمن شبكة إجرامية مختصة في تخزين و نقل وترويج المخدرات “زطلة” عبر الجهة الغربية من الوطن.

كما جاءت عملية التوقيف والحجز حسب مصادر النهار أون لاين، على إثر معلومات دقيقة. مفادها وجود أشخاص بحوزتهم كمية من المخدرات بصدد بيعها وترويجها بمدينة الشلف.

في حين تم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة، وتوقيف المشتبه فيهم على متن مركبة ذات ترقيم إحدى ولايات غرب الوطن. وبعد إخضاعها لعملية المراقبة والتفتيش ضبط بداخلها على 8,935 كلغ من الكيف المعالج ومبلغ مالي يقدر بـ25 مليون سنتيم. من عائدات الكمية التي تم تسويقها.

ليتم إنجاز ملف جزائي في حق المشتبه فيهم عن قضية حيازة وتخزين ونقل بغرض المتاجرة في المخدرات ضمن جماعة إجرامية.

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وكشفت المديرية العامة للأمن الوطني،أنه تم خلال شهر أكتوبر الفارط، حجز أزيد من 7 قنطار من الكيف المعالج “زطلة”. وأكثر من 392 ألف قرص مهلوس.

وحسبما جاء في بيان للمديرية، فإن العملية جاءت في إطار محاربة الجرائم المتعلقة بالإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية. حيث تمكنت المصالح العملياتية للشرطة القضائية خلال شهر أكتوبر 2021، من معالجة 6393 قضية. أفضت إلى توقيف 7500 شخص.

كما تمكنت ذات المصالح من حجز 7 قنطار و77 كغ من مادة الكيف المعالج. بالإضافة إلى 392 ألف و541 قرص مهلوس.

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