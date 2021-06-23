الشلف: توقيف 3 مروّجين وحجز 639 وحدة خمر

أوقفت مصالح أمن ولاية الشلف، 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 31 و44 سنة. يقومون بنقل المشروبات الكحولية بطريقة غير قانونية على متن مركبة قصد بيعها عبر بلديات الولاية.

حسب مصادر “النهار أونلاين”، فإن القضية جاءت إستغلالا لمعلومات مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بنقل كمية من المشروبات على متن مركبة من إحدى الولايات المجاورة إلى مدينة الشلف لغرض بيعها. حيث تم إعداد خطة عمل محكمة أسفرت عن توقيفهم على متن مركبتين سياحيتين وهذا بالمخرج الغربي لمدينة الشلف. بعد مراقبة وتفتيش المركبتين ضبط بهما 639 وحدة من مختلف العلامات والأحجام.

وأضافت ذات المصادر، أنه تم إنجاز ملف جزائي في حقهم عن قضية حيازة و نقل مشروبات كحولية قصد البيع بدون رخصة. وإحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.