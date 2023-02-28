الشلف.. توقيف 3 مشعوذات يستهدفن التلاميذ

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالهرانفة نهاية هذا الأسبوع من توقيف ثلاث مشعوذات. وتتراوح أعمارهن بين 30 و60 سنة على متن سيارة سياحية بالمدخل الغربي للبلدية. من أجل الاستهزاء بالمعلوم من الدين فضلا عن ممارسة الشعوذة والعرافة.

كما تعود حيثيات القضية حينما قام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالهرانفة بإخضاع سيارة من نوع 10 إلى عملية تفتيش دقيق. نظرا لإفراط سائقتها في السرعة بإقليم البلدية. حيث تم اقتيادهن إلى كتيبة الدرك الوطني بعين مران قصد تفتيشهن من طرف العنصر النسوي. إذ تبين أنهن يمتهن السحر والشعوذة.

في حين، أن بعضهن مسبوقا قضائيا بتهم النصب والاحتيال والسرقة الموصوفة. وأسفرت عملية التفتيش عن وجود طلاسم وأحراز الشعوذة لدى بعضهن مع حجز مبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر بـ20 مليون سنتيم. إضافة إلى أقراط ذهبية تعود لبعض المتمدرسات.

وسيتم تقديم الموقوفات أمام الجهات القضائية المختصة وهذا بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية في شأنهن.