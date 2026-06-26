الشلف.. توقيف 38 شخصا محل بحث في مداهمة أمنية مشتركة 

نفذت مصالح أمن ولاية الشلف، بالتنسيق مع المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ، عملية مداهمة أمنية مشتركة واسعة النطاق مست عدة أحياء ونقاط عبر إقليم الاختصاص.

وذلك في إطار الجهود الرامية إلى بسط السكينة العامة ومحاربة مختلف أشكال الإجرام الحضري .

وتندرج هذه العملية ضمن المخطط الأمني الخاص بتأمين موسم الاصطياف ، من خلال تكثيف التواجد الميداني و استهداف بؤر الإجرام و الأماكن المشبوهة ، بما يعزز الأمن و يحافظ على سلامة المواطنين و ممتلكاتهم .

وأسفرت العملية عن توقيف عدد من الأشخاص المشتبه في تورطهم في قضايا تتعلق بحيازة واستهلاك والمتاجرة غير المشروعة بالمخدرات و المؤثرات العقلية ، مع حجز كمية معتبرة من الكيف المعالج والأقراص المهلوسة ، إضافة إلى ضبط و مصادرة 13 سلاحا أبيض من مختلف الأنواع والأحجام .

كما مكنت العملية، في إطار تنفيذ الأوامر والأحكام القضائية، من توقيف 38 شخصا محل بحث ، بعد إخضاعهم لعمليات التنقيط و التعريف باستعمال الوسائل التقنية الحديثة المعتمدة .

وفي الجانب المتعلق بالسلامة المرورية ، قامت المصالح الأمنية برفع عدد من المخالفات وتحرير الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين ، مع تحويل 97 دراجة نارية إلى المحشر بسبب مخالفات متعددة .