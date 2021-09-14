الشلف: توقيف 4 أشخاص بصدد التحضر لرحلة حرقة نحو إسبانيا

تمكنت مصالح أمن دائرة المرسى بالشلف من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 27 و 43 سنة، كانوا بصدد التحضير و الإعداد للهجرة بطريقة غير شرعية نحو الضفة الإسبانية.

عملية التوقيف تمت حسب مصادر النهار أونلاين، بعد إستغلال معلومات مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بالتحضير والإعداد للهجرة بطريقة غير شرعية، إتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتدخل تم توقيف المشتبه فيهم مع حجز قارب نزهة مجهز بمحرك ملك لأحدهم. و كذا محرك

حيث تم تحويل جميع الأطراف إلى المصلحة لإنجاز ملف جزائي في حقهم عن قضية التدبير للهجرة غير شرعية وتقديمهم أمام الجهات القضائية.

يحيى عزواو